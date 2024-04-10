10 апреля 2024, 05:24

«Часть гибридной войны». Антонов раскритиковал США за слова о «демократизации» России

РИА «Новости»
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США привыкли вмешиваться во внутренние дела России и рекламировать себя, очерняя РФ, но американской администрации давно пора отказаться от этой ханжеской практики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ. Его слова опубликовала пресс-служба дипмиссии.

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Мы сами будем решать, как нам жить дальше. Все это - часть гибридной войны», - заявил Антонов.

Посол добавил, что власти США применяют избитый принцип «разделяй и властвуй», пытаясь разрушить единство российского общества. Таким образом дипломат прокомментировал слушания в сенатском комитет по международным отношениям, на котором обсуждали демократизацию России и смену ее элит.

Он также отметил, что зря Вашингтон апеллирует к ценностям свободы, закона и справедливости, учитывая, что доверие к США как к цитадели демократии уже сильно пошатнулось. Местным политикам и чиновникам лучше перестать пиариться за счет очернения России и наконец начать работать над своими стремлениями и перспективами.

Ранее Антонов назвал абсолютно неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, оценив это как угрозу нацбезопасности России.

США Госдеп США Вашингтон Россия
10 апреля 2024, 05:09
В Нидерландах призвали к противостоянию с Россией даже ценой жизни своих граждан
РИА «Новости»
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Министр по вопросам внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен в ходе выступления в Лейденском университете предупредил сограждан, что им нужно привыкнуть к тому факту, что за свою безопасность придется заплатить высокую цену. Его речь опубликовали на правительственном сайте.

«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов», - заявил министр.

Кроме того, ван Леувен призвал нидерландские власти и в целом Европу к более решительным действиям в мире в условиях нынешнего геополитического противостояния. По его мнению, уже прошло то время, когда европейцы могли рассчитывать на помощь США в вопросах безопасности.

Если говорить о геополитических противниках Запада, то к ним уходящий в отставку министр отнес не только Россию, но еще и Китай с Ираном. На взгляд министра, сейчас нужна жестокость, чтобы защитить интересы своей страны в мире, поэтому он поддерживает применение «инструментов силы». Только так можно превратить «суровый мир в лучшее место».

Ранее появилась информация, что украинский Минздрав закупил 26 тысяч пакетов для трупов.

Нидерланды
10 апреля 2024, 04:37
Мужчина вернулся к возлюбленной, которая отрезала ему пенис
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Житель Бразилии, которому возлюбленная отрезала половой орган из ревности, вернулся к ней и взял вину на себя. Об этом сообщило издание Daily Star.

Пострадавший Жилберту Ногейра де Оливейра уверяет, что давно простил возлюбленную и даже предложил ей оплатить адвокатов в судебном процессе. Мужчина хочет возобновить отношения с партнершей и считает, что сам виноват в произошедшем.

«Если бы я мог, поверь мне, я бы поменялся с тобой местами. Любовь к тебе значит для меня гораздо больше, чем трагедия, которая с нами произошла», - заявил мужчина.

Его партнерша Дайян дос Сантос Фариас извинилась перед бойфрендом за содеянное и пообещала, что они начнут новую жизнь, когда она выйдет из тюрьмы.

Конфликт между возлюбленными произошел в декабре прошлого года. Фариас узнала, что бойфренд изменил ей с ее 15-летней племянницей. Из мести она отрезала мужчине половой орган и смыла его в унитаз, чтобы врачи не смогли пришить его.

После этого бразильянка отправилась в полицию и призналась в содеянном. Сейчас она ждет суда. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд Преступления Бразилия Отношения Мужчины Полиция
10 апреля 2024, 04:11
Власти США увидели угрозу нацбезопасности в программах «Лаборатории Касперского»
РИА «Новости»
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Власти США хотят запретить американским гражданам и компаниями пользоваться любыми программами, созданными «Лабораторией Касперского». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По данным канала, будущий запрет власти объясняют соображениями национальной безопасности.

По информации журналистов, запрет на использование программ российского разработчика вступит в силу уже в следующем месяце. Такие рекомендации выпустит Министерство торговли США.

На сегодняшний день правительственные структуры США уже не могут использовать программы российского разработчика, но запрет для частных компаний и обычных граждан журналисты назвали «беспрецедентным».

Летом прошлого года Минпромторг России запретил своим сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Аналогичный запрет распространяется и на работников подведомственных министерству организаций.

США Интернет Запреты Технологии
10 апреля 2024, 03:09
Огромную тушу загадочного существа нашли на пляже в Малайзии
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На одном из пляжей Малайзии спасатели обнаружили огромную разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом написало местное издание The New Sarawak Tribune.

По данным журналистов, останки монстра выбросило на берег в штате Саравак в районе пляжа Лунду. Спасатели опубликовали фотографию в социальных сетях, и она вызвала огромный интерес у местных жителей. Туша животного разложилась настолько, что ее сложно опознать, но эксперты предполагают, что это останки кита.

Такие неопознанные останки называют глобстерами. Скорее всего, это изменившиеся до неузнаваемости из-за разложения туши морских обитателей. Но криптозоологи считают такие находки останками неизвестных науке видов животных.

В январе этого года полиция обнаружила на пляжах Антальи останки шести человек. У одного из них отсутствовала рука и голова, от другого тела осталась лишь половина. Власти провинции предположили, что погибшие были нелегальными мигрантами из Сирии , чья лодка перевернулась в море, а тела прибило к берегу.

Спасатели Животные

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