«Часть гибридной войны». Антонов раскритиковал США за слова о «демократизации» России
США привыкли вмешиваться во внутренние дела России и рекламировать себя, очерняя РФ, но американской администрации давно пора отказаться от этой ханжеской практики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ. Его слова опубликовала пресс-служба дипмиссии.
«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Мы сами будем решать, как нам жить дальше. Все это - часть гибридной войны», - заявил Антонов.
Посол добавил, что власти США применяют избитый принцип «разделяй и властвуй», пытаясь разрушить единство российского общества. Таким образом дипломат прокомментировал слушания в сенатском комитет по международным отношениям, на котором обсуждали демократизацию России и смену ее элит.
Он также отметил, что зря Вашингтон апеллирует к ценностям свободы, закона и справедливости, учитывая, что доверие к США как к цитадели демократии уже сильно пошатнулось. Местным политикам и чиновникам лучше перестать пиариться за счет очернения России и наконец начать работать над своими стремлениями и перспективами.
Ранее Антонов назвал абсолютно неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, оценив это как угрозу нацбезопасности России.