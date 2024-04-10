«Часть гибридной войны». Антонов раскритиковал США за слова о «демократизации» России

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Мы сами будем решать, как нам жить дальше. Все это - часть гибридной войны», - заявил Антонов.

Посол добавил, что власти США применяют избитый принцип «разделяй и властвуй», пытаясь разрушить единство российского общества. Таким образом дипломат прокомментировал слушания в сенатском комитет по международным отношениям, на котором обсуждали демократизацию России и смену ее элит.

Он также отметил, что зря Вашингтон апеллирует к ценностям свободы, закона и справедливости, учитывая, что доверие к США как к цитадели демократии уже сильно пошатнулось. Местным политикам и чиновникам лучше перестать пиариться за счет очернения России и наконец начать работать над своими стремлениями и перспективами.

Ранее Антонов назвал абсолютно неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, оценив это как угрозу нацбезопасности России.