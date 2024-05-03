Часть Берлина заволокло ядовитым дымом

Читайте нас в:

Площадь пожара составила порядка двух тысяч «квадратов». По информации издания, сотрудники предприятия эвакуировались с его территории самостоятельно.

Ведомство по гражданской обороне предупредило жителей Берлина об опасности, им направили экстренные оповещения, сообщило РИА «Новости». Сообщения о ядовитом дыме поступили примерно в 13:00 (14:00 по московскому времени). Специалисты отметили, что вредные облака будут двигаться в северном направлении.

«Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям», - указали в распространенном ведомством предупреждении с пометкой «опасность».

Ранее пожар произошел на мебельном заводе в Москве. Огнеборцы оперативно потушили возгорания, для этого спасатели задействовали три вертолета авиационного центра. Пожарные сбросили на горящую фабрику 235 тонн воды. Из-за ЧП никто не пострадал.