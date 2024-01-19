Часовой пояс поменяют в Казахстане

В связи с этим в постановление правительства о порядке исчисления времени на территории страны внесут изменения. В Казахстане установят новый часовой пояс с полуночи 1 марта 2024 года.

«Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC+5)», - указали в министерстве.

Пока в республике действуют два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Причем большая часть Казахстана живет по времени UTC+6. В министерстве пояснили, что с инициативой по смене часового пояса выступили местные ученые и эксперты. Речь идет о тех, кто входил в созданную в феврале прошлого года рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ее сформировали из-за того, что многие жители страны начали просить о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс.

По данным министерства, единое время благоприятно повлияет на координацию транспорта, бизнеса и органов экстренных и государственных служб.