ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе», - отметил Марсолье.

Он уточнил, что действие соглашения будет приостановлено 30 ноября 2024 года. В ЦЕРН готовятся передать задачи на Большом адронном коллайдере другим специалистам.

Ранее группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны. Для этого пришлось объединиться физикам CMS и ATLAS.