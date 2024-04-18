«Церемониться не будет». Россия решительно ответит в случае конфискации ее активов

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, те, кто решится на приобретение таких финансовых инструментов, рискуют попасть под контрсанкции «с далеко идущими последствиями». Ответные действия могут распространяться на западные средства, значительные объемы которых есть у России, констатировала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом. Поводом для заявления стало появление информации об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции.