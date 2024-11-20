Центральный зоопарк Пхеньяна пополнили медведи и яки из России

Животных разместят в Центральном зоопарке Пхеньяна, который вошел в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, прилетевший в столицу КНДР для передачи животных, заявил, что сотрудничество включает в себя не только экономику, торговлю и промышленность, но природоохранные проекты.

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих - львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание», - заявил Козлов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что передача животных стала продолжением начатого сотрудничество с Центральным зверинцем Пхеньяна.

«Мы планируем расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами в вопросах, которые касаются совместной научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами животных», - пояснила она.

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