01 января 2025, 09:46

Централизованное отопление выключили в Приднестровье

РИА «Новости»
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Централизованное отопление отключили в Приднестровье после приостановки транзита российского газа в Молдавию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».

Централизованное отопление отключили в Приднестровье после приостановки транзита российского газа в Молдавию. Об этом сообщила п ресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».

«Подача горячего водоснабжения и тепла прекращается с 07:00. Ограничения коснулись бюджетных учреждений, жилых домов и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений», - заявили в компании.

В пресс-службе отметили, что абонентам не нужно сливать воду с системы отопления. Все регламентные работы проведут специалисты аварийной службы теплоснабжающего предприятия.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с отсутствием технических и юридических возможностей, отмечал RT. В компании напомнили, что истек заключенный в 2019 году контракт с «Нафтогазом».

Отопление Приднестровье
01 января 2025, 09:57
Суд отклонил апелляцию Остина о замене смертной казни для организаторов теракта 11 сентября
Global Look Press
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Американский суд отклонил апелляцию главы Пентагона Ллойда Остина, оспаривающего замену смертной казни для организаторов теракта 11 сентября. Подробности привела газета The Washington Post.

«Обвиняемые уже признали свою вину, что делает невозможным любое другое судебное разбирательство против них», - отметили в суде.

Министерства обороны и юстиции продолжат изучать дело, уточнили в статье. Ранее правительство ходатайствовало о переносе слушаний о признании вины главного подозреваемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда.

RT напомнил, что три фигуранта дела о теракте 2001 года признали вину во всех инкриминируемых им преступлениях в обмен на отмену смертной казни.

Ранее жители штата Нью-Джерси зафиксировали в небе неопознанные беспилотники. Власти скрывают от граждан информацию о таинственных дронах, считают американцы. Местные жители уверены, что за управлением БПЛА стоит правительство США.

США Пентагон Суд Смертная казнь Теракт 11 сентября 2001 года
01 января 2025, 04:05
Несколько районов Берлина остались без воды перед Новым годом
Freepik
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Несколько районов Берлина столкнулись с отключением водоснабжения перед наступлением Нового года. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

В столице Германии произошла крупная коммунальная авария на трубопроводе, который датируется 1920-ми годами. Больше половины домов остались без воды.

«Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года <…>. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана», - говорится в материале издания.

Местные управляющие компании сообщили, что давление в трубах снизилось в четыре раза. Это означает, что на нижних этажах домов вода текла слабее, чем обычно, вообще не достигая верхних этажей из-за низкого давления.

При этом о причинах прорыва трубопровода не сообщается.

Пожарная служба Берлина попросила горожан не звонить по телефонам спасения из-за их перегрузки. При этом в ведомстве отметили, что ситуация может стать проблемой при возникновении крупных пожаров, когда потребуется вода из гидрантов.

Без воды из-за аварии остались жители районов Веддинг, Кройцберг и Шарлоттенбург, сообщило издание News.ru.

В конце декабря 2024 года в Саратове 172 дома в ряде районов остались без холодной воды из-за повреждений магистрального трубопровода.

Германия Новый год Коммунальные аварии
01 января 2025, 03:49
Пашинян в новогоднем обращении назвал руководящей идеологией «реальную» Армению
РИА «Новости»
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Армянский премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем обращении объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пашинян противопоставил «реальную» Армению исторической.

По его словам, идеология первой состоит в том, что народ хочет просто жить, а не страдать, выживать и жертвовать собой. И государство как инструмент обеспечения народного счастья и благосостояния способно реализовать этот запрос.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР - прим. ред.), должна стать руководящей идеологией», - заявил он.

И момент формирования такой идеологии Пашинян назвал переломным для истории страны, так как она является идеологической основой и обоснованием объявленной властями «повестки мира».

До этого армянский премьер заявлял, что отказ от границ страны времен СССР означал бы отказ республики от независимости и государственности, писал RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом руководителей ряда государств, в том числе и Пашиняна.

Армения СССР Новый год Никол Пашинян
01 января 2025, 02:52
ФБР обнаружило крупнейший в истории схрон взрывчатки
РИА «Новости»
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Американские силовики изъяли на ферме в Вирджинии более 150 самодельных взрывных устройств. Эта находка стала крупнейшей в истории ФБР, сообщил телеканал CBS.

Около двух лет назад житель Айл-оф-Уайта сообщил полиции, что его сосед Брэд Спаффорд хранил незарегистрированную короткоствольную винтовку и стрелял по мишеням с портретом президента США Джо Байдена. Во время обыска на ферме силовики нашли не только оружие, но и более 150 самодельных бомб.

Большинство опасных устройств мужчина хранил в отдельно стоящем гараже, но некоторые лежали в рюкзаке в его спальне и даже в морозилке. Эта находка стала крупнейшей в истории ФБР.

Из-за опасного увлечения Спаффорд лишился трех пальцев на правой руке. Однако это не остановило его. Прокуратура настояла на помещении мужчины под стражу на время расследования.

Еще один обыск ФБР провело в камере рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса).

«Газета.ru» сообщила, что агентов заинтересовала переписка арестанта с адвокатами.

США ФБР Преступления Оружие

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