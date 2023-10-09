«Центр власти не находится в Белом доме». Политолог — о вечеринке Байдена в разгар конфликта Палестины и Израиля

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«Нет ничего удивительного, что Байден в разгар конфликта устроил барбекю в Белом доме. Он вообще большой любитель отдыха и отпусков. С этой точки зрения в очередной раз можно отметить, что лидер американского государства не субъектен. Даже таким важным для американцев конфликтом, как палестино-израильский, он не занимается», - сказал он.

По его словам, это все говорит о том, что Байден «все больше становится человеком, который не принимает участия в принятии решений». Эксперт считает, что глава Белого дома сейчас очень удобен для политической элиты США, «поскольку является зиц-председателем американского государства, а принимают решение и разбираются в конфликте совсем другие люди».

«Центр власти не находится в Белом доме, он не находится в руках Байдена», - резюмировал Ярошенко.

Ранее стало известно, что Байден и его супруга провели вечеринку для сотрудников администрации и их родных. Это произошло в тот момент, когда весь мир пытается остановить израильско-палестинский конфликт.