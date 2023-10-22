Центр спецопераций для ликвидации боевиков ХАМАС появился в Израиле
Израильская служба общей безопасности (ШАБАК) вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций для выслеживания и ликвидации боевиков ХАМАС подразделения «Нухба», участвовавших в атаке на Израиль 7 октября. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
По данным издания, специалисты нового командного центра будут выявлять участников внезапного нападения, которые убили примерно 1,4 тысячи человек, в основном мирных жителей.
До этого израильские военные объявили об уничтожении нескольких командиров спецподразделения «Нухба» авиаударами по Газе.
Кроме того, ЦАХАЛ нарастит количество атак на палестинский анклав. По словам пресс-секретаря израильской армии, бригадного генерала Даниэля Хагара, целью каждого удара, который наносит Израиль, являются боевики ХАМАС. Генерал считает, что участники палестинского движения намеренно укрываются жилых домах, чтобы израильская армия была вынуждена разрушать здания.