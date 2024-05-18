18 мая 2024, 01:27

Центр Бишкека оцепили после массовой драки с приезжими

РИА «Новости»
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Около тысячи человек собрались в центре Бишкека после массовой драки между приезжими и местными жителями. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным агентства, киргизская полиция оцепила центр города. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля, на место доставлены водометы. Движение на север по улице Курманжан Датки закрыто. За оцеплением собрались около тысячи человек.

В понедельник, 13 мая, в одном из хостелов Бишкека произошла драка местных жителей с приезжими. В результате беспорядков несколько человек пострадали. В пятницу вечером в центре города собрались местные жители, решившие «разобраться» с иностранцами. Полицейские задержали около 10 человек.

Ранее пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова. Полиция задержала 10 участников беспорядков, остальным удалось скрыться.

Драки Киргизия Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 00:49
«Потрясет весь мир». В США признали, что Путин самый уважаемый президент в мире
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин является самым уважаемым президентом в мире. Об этом заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.

«Владимир Путин - самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории», - сказал он.

Офицер отметил, что на данный момент российская сторона является крупным игроком на мировой арене. Россия объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Также Риттер отметил, что большая часть Глобального Юга поддерживает РФ.

«Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир», - объяснил военный.

Ранее обозреватель Digital Journal Людовик Эрет заявил, что внешность, галантность и харизма Путина приятно впечатлили жителей Китая и местных журналистов во время визита главы РФ в Пекин. Особенно похвалили президента китайские женщины, назвав его спортивным и привлекательным мужчиной.

США Россия Владимир Путин Китай БРИКС
18 мая 2024, 00:17
Десять человек умерли после распития пива с обувным кремом в Замбии
Freepik
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Десять человек погибли в Замбии после употребления пива, в составе которого оказался крем для обуви. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных полицейских.

«По меньшей мере 10 человек погибли, а другие были госпитализированы в различных районах южной Замбии после употребления, предположительно, алкогольного напитка местного производства», - сказано в публикации.

Журналисты отметили, что пиво было кустарного производства, в него добавили метиловый спирт и обувной крем. По словам зампреда полиции Дэнни Мвале, происшествия случились в разные дни.

Ранее в Самарской области девять человек умерли после отравления суррогатным сидром. Также известно о пострадавших. Алкогольный напиток произвели под Самарой. После случившегося задержали предпринимателя, которому принадлежит производство.

Пиво Полиция
18 мая 2024, 00:05
Стали известны детали переговоров Путина и директора МАГАТЭ
РИА «Новости»
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако не делал «предупреждений» об опасности ее быстрого перезапуска. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям», - сказал он.

По словам Гросси, у Путина есть собственное видение как у президента, а у него - как у техспециалиста. В диалоге с главой России поднимались общие темы. Например, «возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет». При этом конкретного сценария собеседники не рассматривали.

До этого издание New York Times выпустило материал с упоминанием поездки Гросси в РФ в марте, где он поговорил с Путиным. Журналисты отметили, что целью диалога было предупреждение президента об опасности быстрого запуска атомной электростации.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ не нашли тяжелого вооружения на ЗАЭС, а также не зафиксировали признаков запуска дронов с площадки объекта. При этом в организации признались, что экспертам пока не разрешили осмотреть все помещения предприятия.

Россия Переговоры Владимир Путин АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
17 мая 2024, 23:43
«Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина
РИА «Новости»
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Внешний вид, харизма и галантность президента России Владимира Путина во время его двухдневного визита в Китай приятно впечатлили местных жителей и журналистов. Об этом заявил обозреватель Digital Journal Людовик Эрет.

«Российского лидера, как известно, в прошлом фотографировали без рубашки, чтобы подчеркнуть его имидж сильного человека, что было бы немыслимо для более сдержанного политического руководства Китая», - написал он.

Особенное внимание Путин получил от китайских женщин. Кира Че из Пекина предположила, что глава РФ часто занимается спортом. Он произвел на нее сильное впечатление. Также о Путине высказалась бухгалтер Линда Ли. По ее словам, президент России - очень привлекательный мужчина.

Ранее Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что Москва и Пекин смогут многое, если объединят усилия в высокотехнологичных областях. Он обратил внимание на большой потенциал обеих стран.

Россия Владимир Путин Китай

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