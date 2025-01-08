Февральские фьючерсы по индексу TTF крупнейшего хаба Европы в Нидерландах начали торговаться в 10:00 по московскому времени по цене в 500,1 доллара за тысячу кубометров. При этом за торговый день цена опускалась до 495,9 доллара, показывая снижение на 2,3%. К завершению дня последние сделки проходили по цене 513,7 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом вторника. Все изменения цен приводятся относительно от расчетной цены предыдущего рабочего дня, которая составляла 507,8 доллара за тысячу кубометров.

Перед этим отмечалось временное снижение цены ниже 500 долларов, чего не происходило с конца декабря.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал решение киевского режима прекратить транзит российского газа по территории Украины шоком и ударом в спину Евросоюзу. Депутат отметил, что Зеленский фактически взял в заложники население Европы.