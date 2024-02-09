Целью интервью Путина Карлсону было показать, что Россия не страшная

«Такер Карлсон здесь выполняет функцию прорыва блокады. До этой аудитории Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой ее представляют в западных СМИ», - сказал Безпалько.

Страна готова к переговорам по украинскому конфликту, она никогда не отказывалась от диалога. Эксперт предположил, что американскому журналисту могут поверить, ведь этот человек представляет Запад, он не русофил. Безпалько напомнил, что Карлсон сам захотел разобраться в ситуации.

Более 50 миллионов человек посмотрели интервью Путина Карлсону в социальной сети X. В материале поднимались самые разные темы - от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста за смелость. Карлсон не сдулся и не струсил, взяв интервью у Путина. Аналитик Владимир Брутер назвал главной идеей материала сигнал США о готовности России к договоренностям.