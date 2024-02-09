09 февраля 2024, 09:57

Целью интервью Путина Карлсону было показать, что Россия не страшная

РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвет информационную блокаду Запада. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал политолог Богдан Безпалько.

«Такер Карлсон здесь выполняет функцию прорыва блокады. До этой аудитории Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой ее представляют в западных СМИ», - сказал Безпалько.

Страна готова к переговорам по украинскому конфликту, она никогда не отказывалась от диалога. Эксперт предположил, что американскому журналисту могут поверить, ведь этот человек представляет Запад, он не русофил. Безпалько напомнил, что Карлсон сам захотел разобраться в ситуации.

Более 50 миллионов человек посмотрели интервью Путина Карлсону в социальной сети X. В материале поднимались самые разные темы - от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста за смелость. Карлсон не сдулся и не струсил, взяв интервью у Путина. Аналитик Владимир Брутер назвал главной идеей материала сигнал США о готовности России к договоренностям.

Россия Интервью Переговоры Запад Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 10:03
Путин стал трендом в соцсети Х в США
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном попал в тренды в социальной сети Х (бывший Twitter) в Соединенных Штатах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В зарубежной соцсети президент России попал в тренды. Количество постов с Путиным превысило 1,3 миллиона. Именно столько записей с упоминанием российского лидера появилось в Х.

В тренды социальной сети предпринимателя Илона Маска в России вышел Такер Карлсон. Его упоминали в постах более 600 тысяч раз.

По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов человек в соцсети Х. Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля.

Эксперт российского Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал главную идею этого интервью. По его словам, Путин через призму общения с Карлсоном показал США, что Россия готова к диалогу , в отличие от них.

Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 09:54
«Хиллари Клинтон источает яд». Сенатор — о пророческих высказываниях экс-госсекретаря
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не сдерживала негативных высказываний обо всем, что ей не нравилось. Некоторые из ее заявлений приносили беды, заявил News.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Хиллари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике все, что делает международное сообщество нормальным», - сказал он.

Сергей Цеков заявил, что сбывшиеся предсказания Хиллари Клинтон приносили странам большие и продолжительные беды. Он привел в качестве примера ситуацию в Ливии. Сенатор обвинил политика в несдержанности в высказываниях по вопросам, с которыми она не согласна, в том числе в адрес России. Член Совфеда сравнил американского политика с украинским - бывшим депутатом Верховной рады Украины Ириной Фарион.

В расширении НАТО виновата проводимая президентом России Владимиром Путиным политика, заявила Хиллари Клинтон. Ее уличили в ошибке - Североатлантический альянс начал принимать новых членов сразу после распада СССР.

США Чиновники
09 февраля 2024, 08:59
«Дело Гитлера все еще живет». Путин — об аплодисментах в канадском парламенте
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Аплодисменты бывшему эсэсовцу в парламенте Канады стали свидетельством того, что нацистская идеология все еще присутствует на Западе. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил, что украинский президент стоя рукоплескал бывшему эсэсовцу в канадском парламенте. По мнению Путина, нацистскую идеологию следует выкорчевать до конца.

«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы», - указал российский лидер.

Денацификация, о которой говорит Россия, является борьбой против тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию, объяснил глава государства. Он также отметил, что ситуация с приглашением украинского националиста в парламент Канады «замалчивается на Западе».

«Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку», - подчеркнул Путин.

Ранее число интервью Путина Карлсону в соцсети Х посмотрели более 50 миллионов человек. Отметку «нравится» под публикацией поставили порядка 470 тысяч пользователей.

Канада Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 08:33
Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х
Пресс-служба Кремля
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Более 50 миллионов человек посмотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью репостнули свыше 150 тысяч интернет-пользователей. А отметку «нравится» поставили около 470 тысяч человек в Сети. При этом за час до этого видео с беседой журналиста с российским лидером набрало 40,5 миллиона просмотров.

Также интервью Путина Карлсону активно смотрят в YouTube. Там запись набрала уже более миллиона просмотров.

На сайте Кремля уже опубликовали полный текст интервью с российским лидером. Там же доступны видео и аудио и кадры к материалу.

Масштабное интервью с президентом России Такер Карлсон записал 6 февраля. Для этого американский журналист специально приехал в Москву. Он провел около пяти часов в Кремле. После интервью Карлсон сделал вывод , что отношение Запада к России ранило Путина.

Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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