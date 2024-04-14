Цели операции в отношении Израиля назвали в Иране

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«Мы планировали операцию таким образом, чтобы целью стал центр в горном массиве Джебель-эш-Шейх на границе Сирии и Палестины, а также авиабаза Неватим. Именно с нее самолеты F-35 вылетали для нанесения ударов по иранскому консульству в Дамаске», - заявил он.

Багери подчеркнул, что Иран полностью выполнил запланированные цели и не намерен продолжать эту операцию.

Ранее американские СМИ сообщили, что в общей сложности Иран выпустил 36 крылатых ракет , 110 ракет класса «земля - земля» и 185 беспилотных летательных аппаратов.

МИД России после ночного обстрела призвал Иран и Израиль к сдержанности.