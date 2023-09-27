Целесообразность финансирования Украины поставили под вопрос в Конгрессе

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«Правительство опять хочет сконцентрировать внимание не на южной границе США, а на на Украине. Думаю, следует пересмотреть приоритеты», - сказал он.

Политик напомнил, что в ряде штатов страны прошли стихийные бедствия, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

«Американцы тоже нуждаются в помощи. Но сенаторы поставили Украину выше своих граждан. Почему бы нам не разобраться с чрезвычайными ситуациями и проблемами на границе? В чем именно Украина является более приоритетным вопросом?» - добавил Маккарти.

Ранее экономист Стивен Мур упрекнул власти США в том, что они активно поддерживают Украину, но отказались помочь жителям Гавайев, где сильный пожар уничтожил много жилых домов.

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