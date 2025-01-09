09 января 2025, 09:52

«Цель проста, а затрат никаких». Как Трамп решил переделать мир

Global Look Press
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Избранный американский лидер Дональд Трамп решил переделать мир и создать новую политическую географию. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Политик назвал весьма сомнительными «быстрые успехи» США в урегулировании украинского конфликта. При этом американская экономика живет неспешно, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед. Поэтому Трамп придумал абсолютно нереальные идеи.

«Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига)», - написал Медведев.

Затем - переименование Мексиканского залива в Американский, так как его название по «какому-то недоразумению напоминает о латиносах».

«Борьба с „насильником Стармером“ и „придурком Шольцем“ руками Илона Маска в Х. Цель проста, а затрат никаких - знай, кто в доме хозяин», - рассказал о третьей идее Трампа Медведев.

Ничего из названного ни сегодня, ни завтра не случится, а «обзывалки для глуповатой европейской обслуги забудутся через неделю», считает зампред Совбеза. Однако важно другое: последняя декада пребывания «маразматика» Джо Байдена в Овальном зале идет по сценарию «оранжевого кудесника» Трампа.

«Компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе», - заключил Медведев.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на идею Трампа переименовать залив предложила сменить название Североамериканского континента на Мексиканскую Америку.

США Дмитрий Медведев Канада Дональд Трамп Гренландия Джо Байден
09 января 2025, 10:29
Законопроект о начале процесса вступления в ЕС одобрили в Армении
Unsplash
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Армянское правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский союз. Документ рассмотрели на заседании кабмина 9 января, сообщило РИА «Новости».

«Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)», - говорится в постановлении правительства.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы отношения ЕС с республикой развивались интенсивно и динамично. Евросоюз оказал содействие Армении в том числе в сфере безопасности, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что принятое решение не означает членство республики в ЕС - этот вопрос можно решить только на референдуме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о плане ЕС по распространению своего деструктивного влияния в Закавказье.

Армения Законы
09 января 2025, 09:40
Маск поддержал слова Дурова о свободе слова в Telegram
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после его слов о свободе слова. Свой комментарий предприниматель оставил в соцсети Х.

В одной из публикаций Дуров заявил, что Telegram придерживался свободы слова до того, как это стало политическим мейнстримом.

«Рад за тебя», - написал Маск в ответ на слова программиста.

Ранее Павел Дуров заявил, что в некоторых государствах ряд российских каналов блокируют из-за законов о DSA/санкциях. Несмотря на это, аккаунты западных изданий до сих пор остаются доступны в России.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отмечала ранее, что причины блокировки аккаунтов российских СМИ в Telegram в странах ЕС должны быть ясными и подлежать независимой проверке.

Мессенджеры США Законы Блокировки Соцсети Telegram Санкции Россия Илон Маск ООН Павел Дуров
09 января 2025, 09:32
Трамп-младший прилетел в Гренландию
Global Look Press
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Сын избранного президента США Дональда Трампа прилетел в столицу Гренландии Нуук на борту самолета Trump Force One. Об этом сообщила газета The Guardians.

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии спустя всего пару часов после того, как его отец вновь заявил о своей заинтересованности в контроле над этой арктической автономной территорией и пообещал «сделать Гренландию снова великой».

Как отметили журналисты, когда Трампа-младшего спросили о планах, он ответил, что прибыл в Гренландию в качестве туриста. Он якобы не собирался встречаться с политиками и не хотел обсуждать интерес США к этому региону. Вместо этого он сказал, что просто хочет увидеть достопримечательности, пообщаться с людьми и хорошо провести время.

Позже Трампа-младшего сфотографировали возле статуи Ханса Эгеде, датско-норвежского миссионера, который стал символом датского колониализма.

«А его окружение, как сообщается, раздавало шляпы с надписью „Сделаем Гренландию снова великой“», - отметили авторы публикации.

Ранее Трамп назвал владение Гренландией необходимостью для США. После избранный президент публично допустил использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал идею присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. При этом в Дании допустили возможность независимости Гренландии.

США Дональд Трамп Гренландия
09 января 2025, 08:37
Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР
Unsplash
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Лидер КНР поручил начать расследование в отношении экономиста Гао Шаньвэня, который заявил, что китайские власти могли завысить реальные экономические показатели. Информацию об этом опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Си Цзиньпин отчитал китайского экономиста, который осмелился усомниться в показателях ВВП», - сообщила WSJ.

По данным издания, китайского лидера возмутили заявления экономиста, сделанные им во время форума в Вашингтоне в декабре.

Тогда Гао Шаньвэнь во время своего выступления сказал, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем 5%, о которых заявляют китайские власти.

Си Цзиньпин пришел в ярость от того, что, по мнению экономиста, руководство КНР не сможет найти решения для стимулирования экономического роста.

Ранее председатель КНР назвал самую большую угрозу для Коммунистической партии Китая.

Китай Си Цзиньпин Экономика

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