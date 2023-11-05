ЦАХАЛ заявил о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели - ред.) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», - сказано в публикации.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что военные еврейского государства откроют на четыре часа гуманитарный коридор для эвакуации мирных палестинцев с севера на юг анклава. Также он призвал граждан страны следовать инструкциям израильских военных, чтобы остаться в живых.

До этого появилась информация о гибели мирных жителей от авиаудара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Как сообщили журналисты, после атаки умерли более 50 человек, десятки получили ранения.