31 октября 2023, 12:09

ЦАХАЛ заявил о 240 заложниках в секторе Газа

Unsplash
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В секторе Газа удерживают минимум 240 заложников. Последние данные Армии обороны Израиля привел ее официальный представитель Даниэль Хагари.

«Мы проинформировали семьи 240 похищенных», - процитировал его ТАСС.

Как сообщил Хагари на брифинге, с начала эскалации конфликта погибли 315 военнослужащих Израиля. По его словам, боевые действия «сложны и опасны», однако «необходимы для достижения целей войны». Ожесточенные бои продолжаются, подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Ранее ХАМАС опубликовал видео с обращением трех заложниц к израильским властям. Они потребовали освобождения в обмен на вызволение палестинских заключенных и обвинили Израиль в эскалации. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал видео воплощением «жесткой психологической пропаганды», но искренне посочувствовал заложникам и пообещал, что Израиль сделает все возможное для того, чтобы поскорее вернуть их и пропавших без вести домой.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:37
Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» и назвал его причину
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты взорвали «Северные потоки», чтобы Европа лишилась российского газа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.

Патрушев добавил, что США добились разрыва экономических отношений России и Европы, удачно использовав конфликт на Украине.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, [США] взорвали „Северные потоки“», - процитировало его РИА «Новости».

Секретарь СБ РФ также обвинил США в подогревании ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер Джо Байден не зря назвал военную помощь Украине и Израилю удачной инвестицией, которая будет выгодна Соединенным Штатам в будущем, считает Николай Патрушев.

Он добавил, что на Украине США спровоцировали госпереворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, игнорировали убийства мирных жителей Донбасса, готовили страну к боевым действиям против России, превратили в «полигон для военно-биологических экспериментов». Однако Россия встала на защиту Донбасса и помешала «агрессивным планам», резюмировал Патрушев.

США Газопровод Северный поток — 2 Газ Совет безопасности РФ Северный поток
31 октября 2023, 15:32
Политический курс США спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке — Патрушев
Unsplash
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США повлияли своими действиями на активизацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Белый дом продолжил подогревать этот конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, сообщил ТАСС.

Он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке катастрофическим и отметил, что политика США привела к колоссальным жертвам среди мирного населения сектора Газа. По словам Патрушева, Белый дом не помогает урегулировать конфликт, а наоборот - способствует «его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион».

Секретарь Совбеза добавил, что американское правительство по-прежнему ставит своей целью сохранение глобального доминирования.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выступают против прекращения боевых действий в палестинском анклаве. Американская сторона указала на невозможность режима тишины, так как он улучшит положение ХАМАС в секторе Газа.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:25
«Глобальная катастрофа». Израилю и ХАМАС предрекли тяжелые бои с большими потерями
РИА «Новости»
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Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон, предположил в беседе с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Перспективы [оценивают] по-разному: кто говорит, что [эскалация продлится] месяц, кто - два, кто-то говорит - до девяти месяцев, потому что сейчас ЦАХАЛ закрепился на небольших участках в секторе Газа и не более того, а ХАМАС оказывает сопротивление, ракеты запускает», - отметил собеседник «360».

Он добавил, что во время ударов по жилым домам гибнут мирные люди. При этом Дандыкин констатировал, что эффективнее всего организовывать оборону не в домах, а на руинах: «там можно и укрыться получше, и стрелять удобнее».

«Я думаю, ХАМАС накопил большие запасы в этих многочисленных тоннелях, поэтому это будет тяжелая операция с большими потерями со стороны израильской армии и со стороны ХАМАС тоже. И будут дальше гибнуть мирные люди, потому что никто их не принимает. Египет не берет - и куда деваться, куда идти? Мы наблюдаем глобальную катастрофу», - посетовал военный эксперт.

Сначала Израиль, а уже потом Украина Он отметил, что на этом фоне продолжается американская поддержка Израиля: палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов.

«Причем проголосовали пакетом именно по Израилю - Байден хотел включить Украину и Тайвань, но пока только деньги по Израилю выдвинули, которые пойдут, я так понимаю, на военную помощь - снаряды и все остальное. Украину будут обсуждать потом - говорят, в конце ноября», - прокомментировал он.

Эксперт напомнил, что продолжаются столкновения с ливанской организацией «Хезболла» на в севере («и она бьет, и по ней»), однако пока полноценного участия в конфликте со стороны Ливана нет.

«Если это произойдет, это будет неприятно для ЦАХАЛ, потому как все-таки „Хезболла“ сумела отразить нападение Израиля в 2000 году в Израиле. Там гораздо более серьезная военная структура, нежели тот же ХАМАС», - заметил Дандыкин.

Ранее стало известно, что из сектора Газа хотят эвакуироваться более 900 россиян. Дипломаты продолжают принимать заявки и составлять списки.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:20
Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа
Pxhere
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Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа. Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа», - передали в израильской армии.

До этого войска Израиля ликвидировали десятки террористов, противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты, захватили большое количество вооружения, в том числе взрывчатку.

Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признал, что министерство разведки страны предлагало переместить 2,3 миллиона жителей Газы на египетскую территорию. При этом Египет и Иордания отказались принимать беженцев.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило по израильским регионам тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Конфликт Израиля и Палестины

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