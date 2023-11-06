ЦАХАЛ взял под контроль военный лагерь ХАМАС в Газе

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«Сухопутные силы ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в Газе. На территории комплекса находятся подземные террористические туннели, площадки для тренировок боевиков и наблюдательные посты», - отметили военные.

Накануне стало известно, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что военные разделили анклав на южную и северную части. При этом гуманитарный коридор продолжил работать.

Палестинский президент Махмуд Аббас подчеркивал необходимость прекращения огня в секторе Газа. Он призвал обеспечить въезд автомобилей с гумпомощью на территорию анклава.

Ранее ЦАХАЛ сообщал о ликвидации более 2,5 тысячи целей в Газе с 7 октября.