ЦАХАЛ вступил в ближний бой с боевиками в городе Газа

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Израильские войска атакуют инфраструктуру боевиков, а также их центры управления и огневые точки. Военные ликвидируют участников ХАМАС в ближнем бою, несмотря на сложность действий в условиях городской застройки.

«Преимущество у ЦАХАЛ и его солдат», - заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

Он добавил, что в городе приступили к работе саперные части, которые нейтрализуют взрывные устройства, заложенные представителями ХАМАС.

Ранее участники палестинского движения предложили Израилю обменять пленных. Представитель палестинцев Гази Хамад призвал израильское руководство пойти на компромисс и заключить договор. По этому соглашению ХАМАС отпустит всех заложников, а Израиль - заключенных из государственных центров содержания.