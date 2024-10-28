ЦАХАЛ уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана
ВВС Израиля во время атаки на военные объекты Ирана уничтожили весь стратегический оборонный потенциал страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
«То есть - все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели - российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства», - заявили авторы материала.
По их данным, фактически у Ирана остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства. Основные повреждения средств ПВО зафиксировали в Тегеране и западном Иране. Таким образом, страна потеряла стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на ближайшие два-три года.
Израильские власти просчитались, ударив по Израилю, сообщил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Международные организации, такие как ООН, допускают ошибки, не выступая против жестоких военных преступлений Израиля в секторе Газа и Ливане.