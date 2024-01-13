ЦАХАЛ ударил по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

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Израильские силы ударили по источникам пусков ракет, а также военным объектам в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине.

«Ряд пусков с территории Ливана в сторону разных районов северного Израиля был выявлен сегодня ранее. <…> Солдаты ЦАХАЛ нанесли удары по источникам пусков», - указали в пресс-службе.

В израильской армии пояснили, что действия боевиков «Хезболлы» нарушили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

«ЦАХАЛ будет продолжать защищать свои границы от любой угрозы», - подчеркнули ВС Израиля.

Ранее израильские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного командира «Хезболлы» Виссама аль-Тавиля. Агентство Reuters предположило, что гибель военного спровоцирует еще более серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению востоковеда Станислава Тарасова, удары по территории Ливана могут обернуться для Израиля расширением конфликта. Он напомнил, что ливанское движение превосходит по силе палестинскую организацию ХАМАС.