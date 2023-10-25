ЦАХАЛ ударил по военной инфраструктуре Сирии

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«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии в ответ на вчерашние обстрелы Израиля», - сказано в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о готовности к наземной операции в секторе Газа. По словам военного, решение о начале операции должно принять политическое руководство Израиля.

В воскресенье, 15 октября ЦАХАЛ нанес ракетные удары по международному аэропорту Алеппо в Сирии. В результате атаки повреждения получила взлетная полоса. До этого израильская армия атаковала сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо в четверг, 12 октября.

Сирия в ответ на израильские атаки пожаловалась в ООН. По мнению МИД страны, Израиль таким образом добивается обострения конфликта и втягивает в него новые страны.