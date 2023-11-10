ЦАХАЛ ударил по Сирии в ответ на атаку БПЛА на школу в Эйлате
Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии. Такое решение ЦАХАЛ принял в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат, сообщила пресс-служба вооруженных сил в Telegram-канале.
«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая [9 ноября] запустила беспилотник <…>, поразивший школу», - указали в публикации.
ЦАХАЛ также заявил, что намерен «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении Израиля.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что удары ЦАХАЛ по Сирии являются недопустимыми. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация в регионе может оказаться взрывоопасной.
В конце октября Армия обороны Израиля также наносила удары по Сирии в ответ на обстрелы. В тот раз самолет ЦАХАЛ поразил военную инфраструктуру страны.