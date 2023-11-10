10 ноября 2023, 10:52

ЦАХАЛ ударил по Сирии в ответ на атаку БПЛА на школу в Эйлате

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии. Такое решение ЦАХАЛ принял в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат, сообщила пресс-служба вооруженных сил в Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая [9 ноября] запустила беспилотник <…>, поразивший школу», - указали в публикации.

ЦАХАЛ также заявил, что намерен «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении Израиля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что удары ЦАХАЛ по Сирии являются недопустимыми. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация в регионе может оказаться взрывоопасной.

В конце октября Армия обороны Израиля также наносила удары по Сирии в ответ на обстрелы. В тот раз самолет ЦАХАЛ поразил военную инфраструктуру страны.

Израиль Сирия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 ноября 2023, 11:44
Жителей всех регионов Украины предупредили об опасности с воздуха
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили жителей об опасности, сообщил Telegram-канал оповещения.

В 09:06 воздушную тревогу объявили в контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Через полчаса сирена зазвучала в ДНР, затем Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. К 10:32 особый режим действовал на всей территории Украины.

В столице объявили воздушную тревогу в 10:29.

Киевская городская администрация призвала жителей спуститься в укрытия до новых указаний.

Воздушные силы Украины заявили об угрозе ракетных ударов. По информации военных, с аэродрома взлетел истребитель дальнего действия МиГ-31.

Ракеты Украина
10 ноября 2023, 11:41
США ввели санкции против 326 иностранцев за связи с Россией
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК, опираясь на собственные расчеты.

После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК , опираясь на собственные расчеты.

Инструмент вторичных санкций начали применять еще в марте прошлого года. Тогда под ограничения подпали британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP и испанская Invention Bridge SL. Их обвинили в скрытной деятельности по закупкам западных технологий в интересах России.

С 24 февраля 2022 года власти США внесли в санкционный список 326 позиций, среди которых 262 организации и 64 физических лица. Также ограничения коснулись 58 иностранных юрисдикций.

Объединенные Арабские Эмираты сократят объем экспорта ряда товаров в Россию. Такое решение от ОАЭ требовали страны Запада из-за беспокойства, что санкционные товары попадают в РФ через третьи страны. В том числе через Эмираты, Китай и другие государства.

США Санкции Россия
10 ноября 2023, 11:06
ОАЭ ограничат экспорт некоторых товаров в Россию
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить объем экспорта в Россию некоторых товаров. Исполнительный орган Европейского союза уже проинформировал об этом страны — члены ЕС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить объем экспорта в Россию некоторых товаров. Исполнительный орган Европейского союза уже проинформировал об этом страны - члены ЕС, сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Еврокомиссия на неделе уже сообщила послам стран Евросоюза о решении ОАЭ. Подобные меры рассматривает и Турция. Но пока официальной информации власти страны не давали.

В сентябре американская газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Запада потребовали от Эмиратов прекратить поставки товаров двойного назначения в Россию. К таким относятся электронные компоненты, чипы и другие подобные элементы. Евросоюз и Соединенные Штаты обеспокоились тем, что попавшие под санкции товары иностранного производства попадают в РФ, в том числе через ОАЭ, Китай и другие страны.

Япония и Великобритания в совместном заявлении указали, что продолжат вводить органичения против России. Страны будут расширять экономические санкции.

ОАЭ
10 ноября 2023, 10:37
Место ушедших из России компаний заняла «новая элита» — СМИ
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Новая бизнес-элита заняла место покинувших Россию западных компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что речь идет о бизнесменах, которые скупили зарубежные активы с приличной скидкой. Самыми яркими и значимыми сделками журналисты назвали выкуп сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и иностранного производителя чистящих средств и косметики Henkel AG.

Активы этих зарубежных корпораций купили не знаменитые богатейшие россияне-бизнесмены. Их приобрели люди, не известные за пределами России, указали авторы статьи.

Также, по данным агентства, далеко не все западные страны одобрили использование замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Представители Франции, ФРГ, Бельгии и Италии призвали Евросоюз не торопиться с изъятием финансов.

А помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Запад не вернет РФ замороженные активы, пока страна не компенсирует последствия специальной военной операции на Украине.

Санкции Бизнес

Новости по теме