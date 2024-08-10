10 августа 2024, 10:57

ЦАХАЛ ударил по расположенному в школе командному центру ХАМАС

РИА «Новости»
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Израильская армия атаковала командный центр ХАМАС, находившийся в здании одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные ударили по школе Аль-Табаин, расположенной рядом с мечетью в районе Дарадж-Туффе. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ использовал точные боеприпасы и данные разведки, чтобы снизить риск для гражданского населения. Военные подтвердили, что в мечети у школы укрывались мирные жители.

«Центр управления и контроля служил убежищем для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛ и Израиль», - указали военные.

По данным катарского телеканала Al Jazeera , из-за выпущенной по школе ракеты погибли более 100 человек. По словам местных жителей, в здании на момент удара проводилась утренняя молитва, сообщил RT.

Ранее The Times of Israel предположило, что ЦАХАЛ может нанести превентивный удар по Ирану. Это произойдет в том случае, если израильская разведка подтвердит информацию о готовящемся нападении со стороны иранских военных.

Израиль Ракеты Школы Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
10 августа 2024, 08:56
Стало известно точное число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии лайнера
РИА «Новости»
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На борту разбившегося в Бразилии лайнера ATR-72 находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщило издание G1.

Двухмоторный самолет выполнял внутренний рейс и летел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов. Лайнер рухнул в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу, неподалеку от жилых кварталов. По информации издания, никто из находившихся на борту не выжил.

Воздушное судно принадлежало компании Voepass Linhas Aereas. В Сети появилась видеозапись с авиакатастрофой. На кадрах видно, что лайнер некоторое время кружился перед падением. После крушения с места ЧП повалил густой черный дым.

Ранее в Приморском крае крушение потерпел самолет Bristell , который вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. Он перестал выходить на связь в районе Лысой горы. На борту находились два человека. На опубликованных 360.ru кадрах видно, что самолет разлетелся на куски.

Бразилия Авиакатастрофы Самолеты
10 августа 2024, 08:35
Самолет трампа совершил экстренную посадку
РИА «Новости»
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Частный самолет кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа экстренно сел в городе Биллингс. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Трамп направлялся на митинг в город Бозмен в штате Монтана, но борт перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности.

По данным RT , посадка в Биллингсе прошла успешно. После этого политик улетел в Бозмен на другом частном самолете.

Ранее на митинге в Батлере 13 июля произошло покушение на Трампа. Злоумышленник восемь раз выстрелил, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль задела голову политика - он получил ранение в ухо. В Сети появились кадры с последними минутами перед покушением.

Журналист Такер Карлсон отметил, что после этого события мир изменился. Он рассказал, что звонил Трампу после покушения, и тот не стал говорить ни слова о себе. Вместо этого республиканец выразил восхищение и гордость своими сторонниками, которые не стали бежать после выстрелов.

США Дональд Трамп Самолеты Выборы президента США
09 августа 2024, 23:02
Россия уведомила Сербию о готовящемся в республике госперевороте
Unsplash
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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что российские представители предупредили его о готовящихся в Сербии массовых беспорядках, за которыми стоят западные страны. Слова политика передала газета Blic.

«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся», - сказал Вучич.

Журналисты отметили, что конечной целью этих беспорядков должен стать государственный переворот.

Лидер республики подчеркнул, что те, кто попытается добиться чего-то силой - не добьются ничего. Сербия намерена идти вперед, и никто не остановит ее, заключил президент.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия будет отстаивать собственные интересы в ЕС. Государство приостановило контакты с Россией на высшем уровне, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны западных стран, которые недовольны ее позицией.

Сербия Россия Беспорядки Александр Вучич
09 августа 2024, 22:43
Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего самолета в Бразилии погибли
РИА «Новости»
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Никому из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72 в Бразилии не удалось выжить. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду.

«Никто не выжил», - констатировали власти города.

Ранее компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал упавший самолет сообщила о крушении лайнера. В Сети появились кадры в места ЧП: на них самолет кружится вокруг своей оси и затем падает, после чего в небо поднимается черное облако дыма.

Самолет выполнял рейс внутри страны. На борту было 62 человека : 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

Бразилия Авиакатастрофы Самолеты

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