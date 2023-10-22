ЦАХАЛ ударил по посту «Хезболлы» в ответ на атаку территории Израиля
Самолеты Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы района Ципорена на ливанской границе. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному посту „Хезболлы“», - отметили в ведомстве.
Военные ливанского движения также попытались нанести ракетные удары по районам Турмуса и Шушана. ЦАХАЛ с помощью танков и артиллерии атаковал вражеские огневые точки. «Хезболла» выпустила снаряды по израильскому району Йифтах. Они упали и взорвались в незаселенной местности.
«Кроме того, недавно силы ПВО ЦАХАЛ перехватили БПЛА, приближавшийся к Израилю со стороны Ливана», - указали в пресс-службе.
Ране израильская армия атаковала «террористическую ячейку» , которая готовила удар по району Авивим. Военные из Ливана собирались выпустить по нему ракеты. ЦАХАЛ нанес удар прежде, чем боевики успели обстрелять территорию.