ЦАХАЛ ударил по посту «Хезболлы» в ответ на атаку территории Израиля

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«Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному посту „Хезболлы“», - отметили в ведомстве.

Военные ливанского движения также попытались нанести ракетные удары по районам Турмуса и Шушана. ЦАХАЛ с помощью танков и артиллерии атаковал вражеские огневые точки. «Хезболла» выпустила снаряды по израильскому району Йифтах. Они упали и взорвались в незаселенной местности.

«Кроме того, недавно силы ПВО ЦАХАЛ перехватили БПЛА, приближавшийся к Израилю со стороны Ливана», - указали в пресс-службе.

Ране израильская армия атаковала «террористическую ячейку» , которая готовила удар по району Авивим. Военные из Ливана собирались выпустить по нему ракеты. ЦАХАЛ нанес удар прежде, чем боевики успели обстрелять территорию.