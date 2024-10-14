ЦАХАЛ ударил по больнице в секторе Газа с командным центром ХАМАС

«Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах», - указали в израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, командно-контрольный центр расположился в здании, в котором раньше была больница «Шухада аль-Акса».

На прошлой неделе военное крыло палестинского движения ударило ракетами по Тель-Авиву. На фоне ударов в городе и его южных пригородах начали работать сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса в южной части Газы. Некоторые из них, по данным ЦАХАЛ, рухнули в центре страны.