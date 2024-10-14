14 октября 2024, 10:05

ЦАХАЛ ударил по больнице в секторе Газа с командным центром ХАМАС

Global Look Press
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Армия обороны Израиля ударила по больнице в городе Дейр-эль-Балах в Газе, где якобы располагались бойцы палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах», - указали в израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, командно-контрольный центр расположился в здании, в котором раньше была больница «Шухада аль-Акса».

На прошлой неделе военное крыло палестинского движения ударило ракетами по Тель-Авиву. На фоне ударов в городе и его южных пригородах начали работать сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса в южной части Газы. Некоторые из них, по данным ЦАХАЛ, рухнули в центре страны.

Израиль Больницы Армия Конфликт Израиля и Палестины
14 октября 2024, 08:59
«Время гегемонии Вашингтона уходит». В Госдуме объяснили интерес Сербии к БРИКС
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БРИКС признали в Европе, и подтверждением этому стало желание Сербии присоединиться к организации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Сербия перестала видеть партнера в лице ЕС, поэтому рассматривает для путь вступления в БРИКС. По его словам, все больше государств признают, что объединение является перспективой и гарантией многополярного мира.

«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран», - добавил спикер ГД.

Экономика стран БРИКС растет, в то время как показатели Евросоюза стагнируют, напомнил Володин. Интерес к участию в объединении, которое становится крупнейшим экономическим центром, проявляют более 30 стран.

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит», - заключил председатель Госдумы.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил возможность присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что государство направит на саммит в Казани своих представителей.

Сербия Евросоюз БРИКС
14 октября 2024, 03:06
Пентагон в тупике. Таинственные дроны неделями летали над военными базами
Unsplash
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Группа неопознанных беспилотников больше двух недель кружила над военными объектами США в Вирджинии и привела Пентагон в замешательство. Минобороны не удалось установить принадлежность загадочных летательных аппаратов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Военные засекли группы беспилотников над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк. Они роились над стратегически важными объектами в течение 17 дней. В Вирджинии находятся также штаб-квартира ЦРУ и база элитного отряда «морских котиков» Team Six, поэтому доклады о дронах взволновали руководство.

Американские чиновники не смогли выяснить, кому принадлежали эти БПЛА. Собеседники WSJ сразу отвергли версию о том, что их запустили случайные люди, потому что эти дроны не использовали типичный для коммерческих аппаратов диапазон частот. Специалисты предположили, что беспилотники могли поднять в воздух люди, связанные с Россией или Китаем, чтобы проверить реакцию США.

Дроны-разведчики также появились над военными полигонами в Германии. Специалистам не удалось их посадить или вычислить оператора.

США Пентагон Беспилотники Оружие
14 октября 2024, 02:47
Байден поздравил выживших при бомбардировках японцев и умолчал о роли США
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден поздравил японскую организацию выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки с присуждением Нобелевской премии мира, но при этом умолчал о роли США в тех событиях. Об этом сообщило РИА «Новости».

«От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось», - заявил он.

По словам Байдена, члены «Нихон Хиданке» десятки лет были свидетельством катастрофических потерь от применения ядерного оружия. Они «рассказывали историю, которую человечество должно услышать».

При этом в своем поздравлении глава Белого дома не упомянул, что именно на США лежит ответственность за ядерные бомбардировки двух японских городов.

Американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. В первом городе тогда погибли 140 тысяч человек, во втором - 74 тысячи.

Ранее в США подтвердили готовность начать переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений.

Ядерное оружие США Япония Нобелевские премии Джо Байден
14 октября 2024, 02:17
Тюремщица проносила заключенному наркотики и забеременела от него
РИА «Новости»
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Надзирательница тюрьмы завела роман с заключенным, которого осудили за грабежи. Преступник проходил реабилитацию в спецотделе тюрьмы от наркотической и алкогольной зависимости, где работала Эмбер Клавелл, сообщило издание Daily Star.

Женщина стала проносить возлюбленному в тюрьму запрещенные вещества, пряча их в бюстгальтере. Потом между ними начались сексуальные отношения. Клавелл, у которой уже есть двое маленьких детей, забеременела. Она рассказала об этом коллеге.

Руководство тюрьмы узнало о связи с заключенным и уволило Клавелл. Женщина свою вину признала. Суд назначил ей 200 часов общественных работ. Мировой судья принял во внимание тот факт, что до этого у нее не было судимостей.

Похожая история произошла в Великобритании. Сотрудница тюрьмы родила ребенка от заключенного. В наказание за отношения с преступником ее отправили на два года в тюрьму.

Заключенные Отношения Женщины Тюрьмы

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