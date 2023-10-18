ЦАХАЛ сравнил следы на месте удара по больнице в секторе Газа с воронками от своих ракет
Армия обороны Израиля заявила, что упавшая на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа ракета принадлежала боевикам. В качестве доказательства своей невиновности ЦАХАЛ привел следы, оставшиеся после удара, сообщил РБК.
Израильские военные провели расследование. По их версии, взрыв в больнице спровоцировал неудачный ракетный пуск группировки «Исламского джихада»*. Армия показала в соцсетях снимки парковки возле здания, сделанные беспилотником до и после удара. На ней остались следы от шрапнели вместо характерных для ракет ЦАХАЛ воронок.
Другим доказательством стала расшифровка переговоров боевиков палестинского движения ХАМАС о неудачном запуске ракеты. По данным военных, участники «Исламского джихада»* выпустили ее с кладбища за больницей, но «произошла осечка».
Представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице «Аль-Ахли» актом расчеловечивания. По ее словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке набрало чудовищные обороты.
* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.