ЦАХАЛ сравнил следы на месте удара по больнице в секторе Газа с воронками от своих ракет

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Израильские военные провели расследование. По их версии, взрыв в больнице спровоцировал неудачный ракетный пуск группировки «Исламского джихада»*. Армия показала в соцсетях снимки парковки возле здания, сделанные беспилотником до и после удара. На ней остались следы от шрапнели вместо характерных для ракет ЦАХАЛ воронок.

Другим доказательством стала расшифровка переговоров боевиков палестинского движения ХАМАС о неудачном запуске ракеты. По данным военных, участники «Исламского джихада»* выпустили ее с кладбища за больницей, но «произошла осечка».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице «Аль-Ахли» актом расчеловечивания. По ее словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке набрало чудовищные обороты.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.