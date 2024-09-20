20 сентября 2024, 01:42

ЦАХАЛ совершил серию атак на 100 пусковых установок и объектов в Ливане

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атаковал около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Сообщение пресс-службы армии еврейского государства привело РИА «Новости».

«Ночью истребители ВВС атаковали объекты террористической инфраструктуры „Хезболла“ в районах Шехин, Тайбе, Блида, Мис-эль-Джабль, Итарун и Кфар-Кила на юге Ливана, а также склад оружия в районе Аль-Хьям на юге Ливана», - уточнили в ЦАХАЛ.

Также израильские военные ударили артиллерийским огнем по нескольким районам в южной части Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об утверждении планов по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Армия Израиля продолжила наносить удары по целям, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы». Кроме того, солдаты ведут работу по обеспечению безопасности на севере еврейского государства, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома.

Израиль Военные Войны Оружие Армия Ливан
19 сентября 2024, 22:24
Захарова ответила шуткой про закрытие Comedy Club на заявления Армении о госперевороте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на утверждение армянского правительства о подготовке Россией вооруженного захвата власти в республике. Слова дипломата передало РИА «Новости».

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» - ответила она на соответствующий вопрос журналиста во время Евразийского женского форума.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране задержали группу, которая якобы занималась вербовкой участников операции по захвату власти в Ереване. При этом никаких доказательств не привели.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов усомнился в попытке государственного переворота в Армении. По мнению политолога, власти страны уже самостоятельно стали придумывать заговоры.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ Правительство РФ
19 сентября 2024, 18:27
«Перешли все красные линии». Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю войной без правил
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Серии взрывов пейджеров и раций в Ливане являются объявлением войны со стороны Израиля. Об этом заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, чьи слова привело агентство Al-Jazeera.

Объявление войны По его словам, инициаторы теракта объявили войну народу Ливана и суверенитету страны.

«Как можно назвать подобные преступные действия - это крупная операция? Это геноцид? Это резня?» - процитировал Насруллу телеканал Sky News.

Он отметил, что Израиль нанес удар по ливанскому движению. Несмотря на это, организация станет только сильнее, добавил глава «Хезболлы».

«Это можно назвать объявлением войны <…> Мы получили очень сильный удар, но это состояние войны», - подчеркнул он.

Также Насрулла констатировал, что израильское руководство «фактически перешло все красные линии».

Нарушение международного права Теракты в Ливане осудили многие международные структуры. Преподаватель права из Бристольского университета Джакомо Биджо обвинил Израиль в военном преступлении. В статье издания The Conversation он объяснил, что мирные граждане не могут быть законной целью для военных.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц запрещено и является военным преступлением в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», - напомнил он.

Жертвами взрывов в Ливане стали не только участники «Хезболлы», но и мирные жители, в том числе дети.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью после волны взрывов на ливанской территории. Он заявил, что израильские власти сделают все возможное, чтобы восстановить безопасность на севере страны.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 17:54
Состояние войны. Атаку на Ливан назвали самой беспрецедентной за всю историю страны
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю. Об этом заявил лидер движения «Хезболла» Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.

Он назвал происходящее состоянием войны.

«Мы сможем преодолеть это испытание», - подчеркнул Насрулла.

По его словам, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев. Массовая детонация электронных устройств - теракт и геноцид, который ведет к объявлению войны.

В разных районах Ливана 17–18 сентября взорвались средства связи, в том числе пейджеры и рации. Жертвами стали 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Шиитское движение обвинило Израиль в случившемся и пригрозило возмездием.

Израиль Войны Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 14:56
Дунай вышел из берегов и затопил набережные в центре Будапешта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Река Дунай разлилась и затопила улицы в центре Будапешта. Очевидцы сняли наводнение на видео, сообщило агентство Associated Press.

Вышедшая из берегов река залила набережные, для защиты улиц рабочие соорудили преграды из мешков с песком. По информации издания, пик половодья ожидают 21 сентября. Уровень воды может достигнуть 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

По данным РИА «Новости» , вода уже скрыла скамейки для туристов перед венгерским парламентом. Глубоко под воду также ушел мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».

Ранее на Европу обрушился шторм «Борис», из-за которого реки вышли из берегов. Наводнения зафиксировали в Румынии , Польше, Чехии и Австрии. Чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление пострадавших городов уйдут месяцы или даже годы.

Австрийский канцлер из-за природного катаклизма отменил все мероприятия, запланированные на начало недели.

В Польше из опасных районов эвакуировали 1600 жителей. Издание Myśl Polska раскритиковало власти из-за отказа выделить деньги на строительство дамб и водохранилищ.

Венгрия Наводнения Европа

Новости по теме