ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля сообщила об убийстве командующего Военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Операция по уничтожению военачальника ХАМАС прошла под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».
«Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», - сказано в заявлении израильских военных.
В пятницу, 24 ноября, должно установиться четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС , когда стороны обещают не атаковать друг друга. За эти дни ХАМАС должен освободить группу из 50 женщин и детей, взятых в плен во время нападения 7 октября. Израиль в свою очередь обещает освободить около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и обеспечить доставку топлива в Газу.
Впрочем, министр обороны Израиля Йоав Галлан заявил, что «передышка будет короткой». По его словам, сразу после окончания перемирия ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа.