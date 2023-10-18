ЦАХАЛ сообщил об ответных ударах по целям «Хезболла» в Ливане
Армия обороны Израиля наносит удары по целям движения «Хезболла» в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Израильская армия рассказала об обстреле военного поста на севере страны у границы с Ливаном и заявила, что ведет ответный огонь.
«Армия обороны Израиля на данный момент наносит удары по источнику обстрелов в Ливане и продолжит наносить удары по террористическим целям террористической организации „Хезболлах“», - говорится в сообщении.
Шиитское движение «Хезболла» в Ливане объявило среду «днем гнева» после взрыва в больнице в секторе Газа. Боевики призвали жителей мусульманских и арабских государств выходить на митинги. Представители движения считают, что одного осуждения в сложившейся ситуации недостаточно, поэтому люди должны выйти на улицы, чтобы оказать давление на власти.