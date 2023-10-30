ЦАХАЛ сообщил о продвижении в секторе Газа в соответствии с планом

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За прошедшие 24 часа в анклав вошли дополнительные бронетанковые, пехотные, инженерные и артиллерийские силы.

«Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями», - подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Утром 30 октября очевидцы заметили у города Газы танки Армии обороны Израиля. Боевые машины приблизились к окраине населенного пункта. Ключевую дорогу между югом и севером анклава перерезали.

Представители ЦАХАЛ также сообщили о ликвидации десятков террористов , которые забаррикадировались в зданиях и пытались ударить по войскам. За прошедшие сутки израильская сторона атаковала около 600 объектов палестинского движения ХАМАС.