ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по военным объектам ХАМАС

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Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ нанес удар по банку, который организация ХАМАС использовала для финансирования своей деятельности в секторе Газа.

«За последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛа применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты террористической организации ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов», - добавили в Telegram-канале.

Кроме того, в ЦАХАЛе сообщили, что некоторое время назад израильские войска заметили «отряд террористов, пытавшихся проникнуть за ограждение безопасности Ливана» и заложить взрывное устройство. Четырех террористов удалось ликвидировать.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.