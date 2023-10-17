ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по военным объектам ХАМАС
Армия Израиля ночью ударила по военным объектам ХАМАС и «Джихада»*. Истребители ЦАХАЛа атаковали штаб-квартиру ХАМАС и убили военного боевика. Информация об этом появилась в Telegram-канале израильской армии.
Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ нанес удар по банку, который организация ХАМАС использовала для финансирования своей деятельности в секторе Газа.
«За последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛа применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты террористической организации ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов», - добавили в Telegram-канале.
Кроме того, в ЦАХАЛе сообщили, что некоторое время назад израильские войска заметили «отряд террористов, пытавшихся проникнуть за ограждение безопасности Ливана» и заложить взрывное устройство. Четырех террористов удалось ликвидировать.
*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.