ЦАХАЛ сообщил о гибели четырех военных при боях в Газе

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В израильской армии пояснили, что сержанты погибли при взрыве в районе Зейтун. Военные проверяли здание школы, где, предположительно, могли находиться члены ХАМАС. Рядом с учебным заведением нашли тайник с оружием.

Таким образом количество погибших израильских военных с момента сухопутной операции в Газе увеличилось до 271. С октября 2023 года число потерь ЦАХАЛ составило 619 человек.

ВВС Израиля наносят массовые удары по Газе. По данным Минздрава анклава, число погибших превысило 34 тысячи человек, ранения получили свыше 78 тысяч человек.