ЦАХАЛ снова сделал четырехчасовую паузу в боевых действиях на севере Газы

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня <…> в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии», - информировал Эдри.

По его словам, гуманитарный коридор для эвакуации жителей севера анклава будет действовать до 17:00 по местному времени. Маршрут пролегает по дороге Салах эд-Дин на юг сектора Газа. Жителям дали телефон, которым можно воспользоваться, в случае если боевики попытаются преградить им путь к эвакуации.

Ранее, 13 ноября, Армия обороны Израиля также делала четырехчасовую приостановку боевых действий в городе Рафахе на юге сектора Газа, у границы с Египтом, в гуманитарных целях. Мера анонсировалась ранее. Бои останавливались тоже с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Режим тишины будет действовать с 11:00 до 15:00 по московскому времени.