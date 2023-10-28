ЦАХАЛ расширил зону наземной деятельности на севере Газы

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«В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем», - указал Хагари.

Он заявил, что командование не располагает информацией о потерях армии, так как войска «все еще находятся в поле» и продолжают вести бои.

Представитель ЦАХАЛ обратил внимание, что расширение операции соответствует всем целям Израиля. Кроме того, армия приступает к оценке ситуации в зависимости от этапов своего плана.

«ЦАХАЛ продолжает массированные и весьма значительные атаки с воздуха и моря», - уточнил Хагари.

Он добавил, что в ночь на 28 октября израильские военные ликвидировали нескольких командиров ХАМАС.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что ЦАХАЛ нанесли воздушные удары по 150 подземным объектам палестинского движения в секторе Газа. Под огонь попали боевые помещения, тоннели боевиков и прочая инфраструктура.