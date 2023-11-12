ЦАХАЛ раскрыл планы ХАМАС по вывозу заложников под видом беженцев

«Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», - указал Конрикус.

Он также обратил внимание, что ранее в СМИ появились данные о том, что военные ЦАХАЛ, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди беженцев, выезжающих из северных районов анклава.

«Они кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним», - пояснил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

По словам Конрикуса, никаких дополнительных деталей о действиях ЦАХАЛ он сообщить не может. При этом он подчеркнул, что никаких блокпостов в Газе нет.