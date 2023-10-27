ЦАХАЛ провел наземный рейд в секторе Газа

Авиация и артиллерия ударили по объектами ХАМАС, в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного управления и контроля, а также по боевикам ХАМАС.

«По окончании операции войска покинули этот район», - добавили в пресс-службе.

Подготовку к наземной операции в Газе Израиль ведет с 7 октября - в этот день боевики ХАМАС атаковали южные населенные пункты страны. Кроме того, по израильской территории выпустили сотни ракет.

Власти Израиля несколько раз заявляли о том, что намерены уничтожить ХАМАС. Премьер Биньямин Нетаньяху сравнивал движение с «Исламским государством»*.

Сроки начала наземной части операции ЦАХАЛ пока неизвестны.

*запрещенная в России террористическая группировка.