Отравление жены начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могло оказаться попыткой президента Владимира Зеленского усилить свою власть. Как сообщило издание Weekly Blitz, украинский лидер мог пойти на это из-за отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года.

«Все это может свидетельствовать об обострении закулисной борьбы внутри высшего руководства Украины. Между президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и Будановым существуют глубокие противоречия», - указали в издании.

Журналисты напомнили, что разногласия между президентом и главнокомандующим начались в октябре, когда Залужный начал говорить о том, что военная операция близка к завершению. Зеленский же настаивал на том, что украинской армии необходимо победить.

На фоне напряженности появились сообщения о том, что на выборах в марте 2024 года Залужный может баллотироваться на пост президента. Сам главнокомандующий такого заявления не делал, но Зеленский запаниковал, думая о том, что может лишиться власти.

«Наиболее красноречивым и еще более подкрепляющим идею о том, что отравление было организовано изнутри Киева, а не Москвы, является то, что Россию не обвиняют в покушении», - заявили журналисты.

Череда отравлений - это попытка Зеленского консолидировать свою власть, подчеркнуло издание. Покушения, призывы к отставке, отмена выборов, убийства указывают на «серьезную борьбу за власть» на Украине, отметили авторы статьи. Отравление Будановой не будет последним.

Ранее стало известно, что жену начальника ГУР страны Марианну Буданову якобы отравили тяжелыми металлами , и она находится в больнице. Пострадали еще несколько подчиненных начальника разведки. Появились несколько версий произошедшего. Одна из них пикантная: Буданов мог сам отравить жену , которая мешала ему заводить романы с мужчинами. О других сотрудниках ГУР не говорили.

Еще одно предположение - отравление всего лишь грязный пиар для привлечения внимания. До этого сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались. Эксперты советовали провести объективное расследование.

Отравление жены начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могло оказаться попыткой президента Владимира Зеленского усилить свою власть. Как сообщило издание Weekly Blitz , украинский лидер мог пойти на это из-за отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года.