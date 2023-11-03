03 ноября 2023, 12:52

ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере Израиля

unsplash.com
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Армию обороны Израиля привели в высокую степень боевой готовности на севере страны, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова привело РИА «Новости».

Израиль продолжит решительно реагировать на любые атаки на местных жителей. Армия сохраняет бдительность и готова отреагировать на любой инцидент сегодня и в последующие дни, подчеркнул Хагари.

«Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере», - добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Утром 3 ноября израильская армия приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Флот и авиация поддерживают бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ.

Хагари также заявил, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Военные атакуют форпосты, пусковые позиции, штабы и инфраструктуру ХАМАС.

ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных командиров палестинского движения. Среди них оказались командир противотанкового ракетного подразделения и командующий военно-морскими силами в центральной бригаде.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 12:46
СМИ объяснили решение Генпрокуратуры не признавать ХАМАС террористической организацией
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России не признала палестинское движение ХАМАС террористической организацией, поскольку в отношении нее не возбудили ни одного уголовного дела и не вынесли ни одного обвинительного заключения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой признать организацию террористической и запретить на территории России направил правозащитник Иван Мельников. Поводом стала эскалация палестино-израильского конфликта. Мельников назвал недопустимыми методами убийства жителей, взятие людей в заложники и регулярные обстрелы мирных районов.

О том, что Генпрокуратура отказалась признать движение террористическим, СМИ писали еще в конце октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю из сектора Газа. ЦАХАЛ пришел в полную боевую готовность. Израиль объявил о начале полномасштабной войны. Накануне стало известно, что израильская армия уже вошла в город Газа.

Генпрокуратура РФ
03 ноября 2023, 12:36
Направленная в Египет гумпомощь для жителей Газы почти закончилась
pxhere.com
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Запасы гуманитарной помощи, которую направили разные страны и организации в Египет для последующей поставки жителям сектора Газа, почти закончились, сообщил генеральный директор общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер. Его слова привел ТАСС.

Глава организации призвал государства продолжить поставку гуманитарных грузов в Египет для населения палестинского анклава.

«Необходимость очень велика», - подчеркнул ан-Назер.

Российская сторона направила в Египет помощь для жителей сектора Газа.

Два борта авиации МЧС доставили груз в страну 3 ноября. Помощь организовали по поручению президента Владимира Путина.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус накануне сообщил, что в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Временно закрылись два специализированных центра.

По последним данным, жертвами эскалации конфликта стал 9061 житель анклава. Среди погибших - 2326 женщин и 3760 детей.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 12:25
Захарова связала новые санкции США с политикой «нанесения стратегического поражения» России
РИА «Новости»
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Новыми антироссийскими санкциями США продолжают выбранную ими политику нанесения «стратегического поражения» стране. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Новыми антироссийскими санкциями США продолжают выбранную ими политику нанесения «стратегического поражения» стране. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала « Россия 24 ».

«[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. <…> Но, как вы понимаете, не дождутся», - констатировала дипломат.

Она спрогнозировала, что «козней будет еще немало», но отметила, что Россия уже научилась не только справляться с ними, но и использовать в своих интересах.

Захарова назвала разрушительную политику «визитной карточкой» США. Представитель МИД добавила, что эта политика становится в первую очередь проблемой самих Соединенных Штатов, а не стран, в отношении которых они предпринимают такие шаги.

Накануне США расширили санкционный список, включив в него почти 200 российских юрлиц и около 40 физлиц, связанных с Россией.

США Мария Захарова Санкции МИД РФ
03 ноября 2023, 12:03
Украинские власти сообщили о поражении объектов в Одесской и Львовской областях
Unsplash
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Пять объектов инфраструктуры в Львовской области получили повреждения. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области», - подчеркнул он.

Сообщение о поражении объектов в Украине также опубликовал в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области», - отметил глава Одесской ОВА.

Сегодня над Белгородской областью российские военные сбили украинский беспилотник. Минобороны сообщило, что ВСУ с помощью БПЛА попытались совершить теракт. Ранее над территорией России средства ПВО перехватили шесть дронов. Один из них ликвидировали над Крымом, еще пять - над акваторией Черного моря.

Одесса Украина

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