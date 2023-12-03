ЦАХАЛ применил в секторе Газа технологию ИИ «Евангелие»

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что Украина продолжит существовать. В этом он признался журналисту швейцарского портала 20 Minuten, который спросил, есть ли у него политические амбиции по поводу поста президента страны.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - добавил он.

В том же интервью глава Киева отметил, что популярность украинского лидера Владимира Зеленского в стране закономерно падает из-за его собственных ошибок. Виталий Кличко указал на то, что многие жители задаются вопросом, почему Украина не подготовилась к конфликту лучше и по каким причинам Зеленский до последнего отрицал, что конфликт вообще произойдет. После СВО каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи», предрек Кличко.

Кличко ответил, что сейчас думать о таком «было бы глупо».

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что Украина продолжит существовать. В этом он признался журналисту швейцарского портала 20 Minuten , который спросил, есть ли у него политические амбиции по поводу поста президента страны.