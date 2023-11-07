07 ноября 2023, 02:00

ЦАХАЛ пригрозил наносить удары по всему Ближнему Востоку

Unsplash
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Армия обороны Израиля готова наносить удары по всему Ближнему Востоку, вне зависимости от государства. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в Telegram-канале армии.

Даниэль Хагари заявил, что израильская армия уже в течение месяца проводит операцию против ХАМАС, успешно уничтожая лидеров и инфраструктуру движения. При этом, по словам военного, ЦАХАЛ готов к военным действиям в других районах.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», - заявил Хагари.

В воскресенье, 5 октября, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа , а также выступил против поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина за эти слова.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
07 ноября 2023, 02:47
Зеленского предупредили о ведущем к унижению шаге
Flickr
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Когда Киев не будет больше получать помощь со стороны Запада, президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров ждет унижение. Об этом написала обозреватель издания Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.

«Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров», - отметила она.

По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка «оказали давление» на главу Киева. Журналист указала, что «окно возможностей» для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Европы в ближайшие месяцы Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что весной следующего года может появиться решение конфликта между Россией и Украиной. Украинский президент также сообщал СМИ, что сейчас идет последняя, самая тяжелая фаза конфликта.

Владимир Зеленский Россия Украина
07 ноября 2023, 01:04
Россия полностью вышла из ДОВСЕ
РИА «Новости»
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Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершилась в полночь 7 ноября. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - указали в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия окончательно попрощалась с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. При этом учли полученный при создании и выполнении документа позитивный и негативный опыт.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 29 мая текущего года. ДОВСЕ адаптировали в 1997 году, однако страны НАТО не ратифицировали эту версию документа и соблюдали только положения 1990 года. Из-за этого в 2007 году Россия объявила о моратории на исполнение условий договора.

Европа Россия Оружие
07 ноября 2023, 00:36
Запад готовил убийство Зеленского — экс-депутат Рады
РИА «Новости»
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Президента Украины Владимира Зеленского планировали ликвидировать во время поездки в Израиль. Это должно было произойти по плану западных спецслужб с подачи СБУ, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в Telegram-канале.

«Союзников уже не осталось как на внешнеполитической арене, так и внутри Украины: СБУ, контрразведка и ГУР давно ведут свою игру и готовятся к смене власти», - отметил он.

По его словам, убийство Зеленского хотели повесить на боевиков ХАМАС. Украинские чиновники давно ждут такого развития событий. Бывший депутат Рады также заверил, что мэры украинских городов давно создали против Зеленского коалицию и даже имеют свои мини армии на случай гражданской войны в стране.

Кива выразил уверенность, что на Украине уже «все готовы к перевороту - нужно просто кому-то первому нажать на спусковой крючок».

Ранее стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки информации. Как сообщила газета Times of Israel, украинское руководство не исключило отмену поездки, потому что данные о датах визита Зеленского появились в общественном доступе.

Владимир Зеленский Израиль Украина
07 ноября 2023, 00:17
Россия напугала США сигналом о ядерном оружии
YouTube
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал сигнал Соединенным Штатам об опасности применения ядерного оружия. Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: <…> „Даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину“», - сказал он.

По мнению эксперта, ВСУ ждет неизбежное поражение, и американские власти не смогут изменить ситуацию, если не решатся применить стратегическое ядерное оружие. Таким образом Россия посылает сигналы, чтобы предостеречь США от опасных действий, предположил Макговерн.

Также экс-аналитик ЦРУ напомнил о ракетах «Кинжал», которые являются «преимуществом русских», благодаря которым «они уже показали себя и прошли проверку на Украине».

Во время выступления в рамках форума «Знание. Первые» на выставке «Россия» Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере.

Ядерное оружие США Россия

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