ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч военных целей в секторе Газа с начала эскалации конфликта

«Наземная деятельность ЦАХАЛ в секторе Газа продолжается; С начала войны ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа», - говорится в заявлении.

В ночь на 1 ноября Армия обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая оперативные командные центры и «террористические ячейки» ХАМАС. А накануне, 31 октября, военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких представителей движения ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажке неподалеку от школы, медицинского центра и правительственных учреждений, в районе Джабалии на севере сектора Газа. ВВС Израиля нанесли удар.

Кроме того, израильская армия открыла огонь по автомобилю с противотанковыми ракетами, «направлявшемуся в сторону сил, действующих в секторе Газа», и отчиталась о попадании в цель.