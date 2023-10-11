ЦАХАЛ поразил банковские отделения ХАМАС в секторе Газа
Истребители ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум банковским отделениям, используемым движением ХАМАС, двум оперативным командным центрам и подземному тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Помимо этого, по данным представителей Армии обороны Израиля , военные поразили два объекта ХАМАС, используемых для подготовки, производства и хранения оружия, а также по штаб-квартире командира северной бригады движения.
Кроме того, был нанесен удар по инфраструктуре террористов, включая склад оружия, расположенный в резиденции военно-морского офицера ХАМАС. Еще одной мишенью стал оперативный командный центр «Исламского джихада»*.
Также истребители нанесли удары по инфраструктуре, используемой бывшим заключенным и старшим оперативником одной из штаб-квартиры ХАМАС, который руководил террористической деятельностью против Израиля, добавили в пресс-службе.
Поразили военные и склад оружия «Исламского джихада»* и базу его боевиков, располагавшиеся внутри мечети.
*движение «Исламский джихад» признано в России террористическим и запрещено