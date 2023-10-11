ЦАХАЛ поразил банковские отделения ХАМАС в секторе Газа

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Помимо этого, по данным представителей Армии обороны Израиля , военные поразили два объекта ХАМАС, используемых для подготовки, производства и хранения оружия, а также по штаб-квартире командира северной бригады движения.

Кроме того, был нанесен удар по инфраструктуре террористов, включая склад оружия, расположенный в резиденции военно-морского офицера ХАМАС. Еще одной мишенью стал оперативный командный центр «Исламского джихада»*.

Также истребители нанесли удары по инфраструктуре, используемой бывшим заключенным и старшим оперативником одной из штаб-квартиры ХАМАС, который руководил террористической деятельностью против Израиля, добавили в пресс-службе.

Поразили военные и склад оружия «Исламского джихада»* и базу его боевиков, располагавшиеся внутри мечети.

*движение «Исламский джихад» признано в России террористическим и запрещено