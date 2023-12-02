ЦАХАЛ пообещал возобновить боевые действия в полную силу

«Военные „вернулись к боевым действиям в полную силу“», - привели журналисты слова главы ведомства.

По данным СМИ, Галант также приказал возобновить огонь после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. Министр назвал результаты возобновления операции израильской армии в секторе Газа «очень впечатляющими».

Ранее ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в сектор Газа. Семьи уведомили о смерти родственников. В анклаве до сих пор удерживают 136 заложников, 17 из них - женщины и дети.

Более 60 палестинцев погибли при обстрелах сектора Газа со стороны Израиля после истечения гуманитарного перемирия. Десятки человек получили ранения.