02 декабря 2023, 22:28

ЦАХАЛ пообещал возобновить боевые действия в полную силу

Unsplash
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Армия обороны Израиля возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, чьи слова привело издание Times of Israel.

«Военные „вернулись к боевым действиям в полную силу“», - привели журналисты слова главы ведомства.

По данным СМИ, Галант также приказал возобновить огонь после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. Министр назвал результаты возобновления операции израильской армии в секторе Газа «очень впечатляющими».

Ранее ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в сектор Газа. Семьи уведомили о смерти родственников. В анклаве до сих пор удерживают 136 заложников, 17 из них - женщины и дети.

Более 60 палестинцев погибли при обстрелах сектора Газа со стороны Израиля после истечения гуманитарного перемирия. Десятки человек получили ранения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 декабря 2023, 23:27
Tik-Tok — везде. Живущий в Пекине москвич назвал вещи, которые бесят россиян в Китае
Unsplash
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Некоторые моменты раздражают иностранцев в Китае. Самые раздражающие вещи в беседе с msk1.ru перечислил российский студент Никита Куликов, который переехал в Пекин для обучения в магистратуре после окончания МГУ.

Москвич пожаловался, что из-за глобального блокировщика интернета в КНР недоступны популярные мессенджеры и сервисы. При этом работающий VPN найти тоже непросто, а большинство приложений удалены из магазинов.

Зато в Китае есть сервисы под каждую задачу, что тоже бесит иностранцев. Человеку нужно скачать местный маркетплейс «Таобао», а для оплаты товаров следует дополнительно загрузить Alipay - посредник между банковской карточкой и продавцом. Не все приложения перевели на английский язык, что является настоящей проблемой для иностранцев.

«В каждом из этих приложений есть свой аналог Tik-Tok. Вот зачем?» - выразил недоумение Никита.

Найти англоязычного человека в Москве гораздо легче, чем в КНР. Если китаец знает английский, то, скорее всего, постесняется на нем говорить. Также среди раздражающих факторов студент выделил хаос на дорогах, темп жизни в Китае и сложные движения пешеходов.

Ранее сообщалось, что китайцы стали лидерами по количеству поездок в Россию. С января по сентябрь 2023 года жители КНР пересекли границу с РФ 105,8 тысячи раз.

Туризм Россия Студенты Китай
02 декабря 2023, 22:51
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада — Пушков
Pxhere
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Неспособность западных стран убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала новые возможности для экономики РФ. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, чьи слова привело РИА «Новости».

В субботу культурная ассоциация «Венето - Россия» провела в Вероне презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия». В Италии произведение вышло под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Сенатор выступил перед участниками мероприятия по видеосвязи.

Пушков ответил на вопрос о росте экономики РФ вопреки санкциям. Он объяснил это появлением на рынке отечественных компаний, активизацией работы военно-промышленного комплекса и продажей нефти и газа за пределами Европы.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию», - добавил он.

Аналитик Алексей Кущ ранее заявил, что Украина фактически умрет для Глобального Юга из-за антироссийской риторики. Он назвал это большой проблемой.

Россия Запад Экономика
02 декабря 2023, 21:50
ХАМАС заявил, что освободил всех женщин и детей среди заложников
РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

«Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках. Но мы сказали, что передали их всех. Остальные заключенные в Газе - солдаты и гражданские лица», - заявил аль-Арури.

Представитель ХАМАС отметил, что переговоров по их освобождению не будет, пока не будут освобождены все палестинские заключенные и не вступит в силу перемирие. Движение готово ко всем сценариям израильской агрессии.

Россия усилит работу по освобождению заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дипмиссии продолжат контакты со всеми сторонами для освобождения оставшихся в Газе россиян.

Конфликт Израиля и Палестины
02 декабря 2023, 21:37
Мероприятия по улучшению криминогенной ситуации начались в Ташкенте
Unsplash
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Полиция в Ташкенте проводит масштабные профилактические и оперативные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки и обеспечению безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности. Уточняется, что мероприятия проводят ГУВД, МВД и другие ведомства Ташкента.

«Прилагаемые усилия направлены на обеспечение мира и спокойствия в нашем городе», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители не привели информации о задержании возможных правонарушителей.

В Ташкенте 28 ноября задержали единственного вора в законе Узбекистана 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева. В криминальных кругах он более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский».

В России 10 ноября отмечали День полиции , история которого берет начало с 1715 года. Он посвящен сотрудникам органов внутренних дел - защитникам правопорядка и блюстителям закона.

Полиция Узбекистан

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