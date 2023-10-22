ЦАХАЛ пообещал увеличить число ударов по сектору Газа

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«Мы будем продолжать атаковать район города Газа более активно и увеличивать атаки», - указал Хагар.

Он отметил, что целью каждого удара, который наносит Израиль, являются боевики ХАМАС. Генерал обвинил участников палестинского движения в том, что они специально прячутся в жилых домах. По его словам, они делают это намеренно, чтобы израильская армия разрушала здания.

Даниэль Хагар обратил внимание на то, что военные ХАМАС часто атаковали ракетами свои же территории. По его словам, боевики неудачно выпустили 550 снарядов, которые упали не в Израиле, а в палестинском анклаве.

Ранее израильская армия нанесла удар по подземному комплексу мечети в Дженине. По информации разведки, там находилась террористическая ячейка, которая занималась подготовкой теракта. В ЦАХАЛ отметили, что военные ХАМАС использовали мечеть в качестве командного центра и «базы существования».