ЦАХАЛ полностью окружил сектор Газа

По его словам палестинский анклав разделен войсками Израиля на две части - север и юг. Гуманитарный коридор продолжает работать, уточнил Хагари.

До этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военные в ходе операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигли его побережья и закрепились там. Согласно заявлению армии, задача дивизии - окружение сил ХАМАС в Газе.

Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что режим прекращения огня в анклаве необходимо ввести как можно скорее. Он также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию сектора Газа.

ЦАХАЛ ранее заявил об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. Армия Израиля продолжила атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС и их наблюдательные посты.