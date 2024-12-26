26 декабря 2024, 19:45

ЦАХАЛ подтвердил удар по Йемену

Unsplash
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Армия обороны Израиля подтвердила атаку по международному аэропорту в Сане и объектам военной инфраструктуры ЦАХАЛ «Ансар Алла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там отметили, что объекты хуситов в Йемене атаковали после одобрения оперативных планов начальном генерального штаба, премьер-министром и главой Минобороны.

«В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая режимом хуситов для своей военной деятельности», - сообщил в ЦАХАЛ.

Армия также ударила по военной инфраструктуре в портах Рас-Канатиб, Ходейда и Салиф на западном побережье. Эти объекты использовались для контрабанды иранского оружия и проникновения высокопоставленных иранских чиновников, заявили представители армии.

Утром 26 декабря ЦАХАЛ обстрелял центр сектора Газа. Жертвами атаки стали пять журналистов палестинского телеканала Quds.

Пожары Автобусы Москва
26 декабря 2024, 17:56
Маск нанес удар по Евросоюзу поддержкой «Альтернативы для Германии»
Global Look Press
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», чем вызвал крупный скандал в европейских странах. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Американский миллиардер опубликовал в соцсети X заявление о том, что Германию сможет спасти только АдГ. Это высказывание заметили в Европе. Местная пресса отметила, что в Брюсселе хотят «отомстить» Маску, так как он пытается вмешаться в выборы в одной из важнейших стран ЕС.

По данным газеты, партию АдГ в некоторых медиа считают «ультраправой». По результатам опросов, за эту фракцию выразили готовность проголосовать 19-21% немецких респондентов.

Маск 26 декабря признался, что США сильно нуждаются в талантливых инженерах. Из-за дефицита квалифицированных кадров страдает технологическое развитие страны, подчеркнул он. Ранее предприниматель призвал перестать направлять деньги онлайн-энциклопедии «Википедия» , так как проект много инвестирует в поддержку политики равенства и инклюзивности.

Германия США Евросоюз Илон Маск
26 декабря 2024, 16:16
Лукашенко рассказал, о чем говорил наедине с Путиным
РИА «Новости»
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Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили наедине после окончания неформального саммита стран СНГ. Об этом лидер Белоруссии рассказал в интервью Первому информационному телеканалу.

По словам белорусского лидера, его личная встреча с президентом России продлилась около полутора часов. После саммита с главами стран СНГ Лукашенко и Путин поговорили на личные темы, а также обсудили государственные и глобальные проблемы.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что во время беседы с Путиным, он передал ему привет от президентов Омана и ОАЭ, с которыми встречался во время рабочих визитов на прошлой неделе.

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как белорусский лидер наколол дров в Ленобласти.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
26 декабря 2024, 13:55
«Хуже уже быть не может». Что значит для России финское председательство в ОБСЕ
Global Look Press
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На посту председателя ОБСЕ Финляндия продолжит делать недружественные выпады в адрес России и попытается сколотить антироссийскую коалицию в структуре. Об этом 360.ru рассказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко.

Ранее постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что российская сторона ждет проблем в связи с началом председательства Финляндии в наступающем году.

«Вопросы безопасности, они есть, они актуальны, и здесь от председателя многое, безусловно, зависит. Но в значительной степени многое зависит и от того, как, Россия и российские дипломаты, российские представители будут уже на месте, непосредственно в поле, что называется, работать и продвигать российские интересы», - отметила Войко, комментируя слова постпреда.

Эксперт добавила, что многие негативные прогнозы в отношении Финляндии уже сбылись.

«Здесь, как говорится, хуже уже быть не может. <…> Финляндия вступила в НАТО не так давно и сейчас, действительно, пошла именно по пути такого трансатлантического единства и в вопросах безопасности, и в вопросах обороны и защиты, прежде всего, от России», - подчеркнула собеседница 360.ru.

По словам Войко, Финляндия будет пытаться «насолить» России и осложнить ей членство в организации. Она добавила, что главную силу в ОБСЕ составляют именно страны Запада, которые не поддерживают российские инициативы. Несмотря на это, у РФ есть вес в этой структуре.

«Предполагаю, что и российские дипломаты, российские представители тоже, так сказать, это все прекрасно понимают, находясь там непосредственно, на месте. И уже вот за два с половиной года, почти за три года, уже опыт есть против работы новых в этих условиях», - подытожила она.

Финляндия Дипломатия ОБСЕ Россия
26 декабря 2024, 12:34
Байден поедет в Ватикан искать «утешения» у папы римского
Global Look Press
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Президент США Джо Байден поедет в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Этот визит политик задумал ради собственного «утешения», сообщила газета The New York Times.

«Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и „облегчения“, поскольку он покидает мировую сцену», - уточнило издание.

По словам журналистов, президент США в конце своего срока склонен к размышлениям.

The Washington Post 24 декабря заявила, что Байден в качестве «прощального удара» рассматривает возможность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что папа римский отказался посетить открытие собора Парижской Богоматери из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон не пресек глумление над христианами в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

США Папа римский Джо Байден Ватикан

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