ЦАХАЛ по ошибке обстрелял пост Египта на границе
Израильские танкисты по ошибке обстреляли один из приграничных постов Египта. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.
«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно обстрелял египетский пост, прилегающий к границе, в районе Керем Шалом. Инцидент расследуется, детали уточняются», - сказано в сообщении.
Армия обороны Израиля выразила сожаление по поводу инцидента.
Количество погибших в секторе Газа из-за ударов Израиля увеличилось до 4651 человека. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 1873 ребенка, более 14 тысяч мирных жителей пострадали.
Семнадцать грузовиков с гуманитарной помощью для жителей готовы к отправке в сектор Газа и ждут сигнала для пересечения КПП «Рафах». Представитель администрации КПП выразил надежду, что автомобили смогут въехать уже в ближайшие часы.