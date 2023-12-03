ЦАХАЛ перешел к активным боевым действиям на юге сектора Газа

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Он сообщил, что 2 и 3 декабря израильские военные проводили ликвидацию сил палестинского движения ХАМАС.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», - подчеркнул Халеви.

Он добавил, что боевые действия будут идти с не меньшей мощью, чем на севере, а также с не меньшим результатом.

Ранее источник The New York Times сообщил, что следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. ЦАХАЛ собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные возобновят боевые действия в палестинском анклаве в полную силу из-за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.