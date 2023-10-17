ЦАХАЛ перехватил на границе с Ливаном 4 террористов с взрывчаткой

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«Некоторое время назад наблюдательные войска ЦАХАЛа заметили отряд террористов, пытавшихся проникнуть через ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство. Четверо террористов были убиты», - объявили военные.

Операция пограничников попала на видео. Несколько человек отходили от заграждения, когда Армия обороны Израиля нанесла по ним удар.

Боевики ливанского движения «Хезболла» 10 октября выпустили по территории Израиля 15 ракет. В последующие дни пограничники фиксировали активность воздушных объектов , а ЦАХАЛ наносил ответные удары.

После нападения ХАМАС на юг Израиля и обострения конфликта в секторе Газа «Хезболла» решила присоединиться к палестинским боевикам, сообщил телеканал Al Jazeera. Группировка вызвалась участвовать в военной операции «Наводнение Аль-Аксы».